كيف تتعامل مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر مع كلاب الشوارع؟

كثيرًا ما يشتكى المواطنين من انتشار كلاب الشوارع، بسبب مخاوف على ذويهم، ومن هذا المنطلق انتهجت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، نظم علمية في التعامل مع هذا الملف الذى يعد من الملفات الهامة خاصةً في التوازن البيئي.







كيف تتعامل الطب البيطري مع ظاهرة كلاب الشوارع؟





أكد الدكتور فتحى سلمى صهبى مدير عام الطب البيطري، على أن هذا الملف يتم التعامل معه بطرق علمية وهى إجراء عمليات تعقيم للإناث وخصى للذكور لمنع التكاثر.





ما هي خطوات إجراء عملية تعقيم كلاب الشوارع؟



أكد الدكتور فتحى سلمى، أن هناك برتوكول مع جمعيات إيواء الحيوانات مع الطب البيطري، ويتم تجميع الكلاب من كل المناطق طبقًا لخطة موضوعة من قبل الطب البيطري،ثم يتم فحص تلك الكلاب والتأكد ليس بها أعراض مرض السعار ثم تجهيزها للعملية، وعقب انتهاء العملية يتم تحصين الكلاب ضد مرض السعار وترقيمها لمتابعتها بصفة مستمرة، بعد ذلك الإجراءات يكون الكلاب ليس بها خطورة على المواطنين وأيضا الحفاظ على التوازن البيئي.





ما هى خطة الطب البيطري فى التعامل مع ملف كلاب الشوارع؟





أوضح مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر، إستكمال الإجراءات التي بدأتها مديرية الطب البيطري فى الحد من انتشار الكلاب الضالة عن طريق الاخصاء للذكور وتعقيم للإناث، وذلك تحت إشراف كامل من الطب البيطري، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتطبيق رؤية 2030.



وقال الدكتور فتحى سلمى صهبى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، أن المديرية تعمل على استراتيجية الحد من انتشار الكلاب الضالة منذ سنوات عن طريق التعقيم للايناث وخصى للذكور وذلك حفاظًا على التوازن البيئي في المجتمع.







ما هى الأسباب تجمع كلاب الشوارع بشكل كبير في الشوارع والحد منها ؟





قال الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر، أسباب تجمع كلاب الشوارع بشكل كبير، هو وجود الطعام الذى يتغذاء عليه تلك الكلاب، عن طريق إلقاء مخلفات المنازل في الأماكن الغير مخصصة لها، وأيضا تجمع القمامة في الصناديق لفترات طويلة، ما تجعل بقيام كلاب الشوارع بفرز تلك القمامة للبحث عن الطعام من مخلفات المنازل.







يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مرض داء الكلب أو السعار وطرق علاجها.



يُعتبر مرض السعار أو داء الكلب من أقدم الأمراض الحيوانية المنشأ المعروفة، وهو فيروس يهاجم الجهاز العصبي المركزي، مما يسبب التهابًا في الدماغ.



تستطيع الحيوانات الاليفة مثل الكلاب والقطط والأرانب وكذلك الحيوانات البرية، نقل الفيروس إلى البشر عن طريق اللدغات والخدوش.



أعراض المرض



وحول أعراضه، تستغرق الفترة بين اللدغة وبداية الأعراض، من شهر إلى 3 أشهر، وتشبه أعراض الإنفلونزا في بداياتها، كالحمى، ضعف العضلات، التنميل.



ومع انتشار الفيروس عبر الجهاز العصبي المركزي، ستصاب بأعراض أخرى أكثر حدة، الأرق، الهلوسة، سيل اللعاب أكثر من المعتاد، صعوبة في البلع، قد يصل الأمر للغيبوبة، أو فشل القلب أو الرئة حتى الموت.







علاج داء الكلب





لعل أفضل طريقة، لمنع العدوى بداء الكلب، الحصول على التطعيم في أقرب وقت ممكن بعد لدغة الحيوان.







وضع الكلاب في مصر





أوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنّ هناك نحو 15 مليون كلب شارع بمصر، لذا لا بد من استراتيجية متطورة تراعي طبيعة الأوضاع في مصر، حيث يمكننا منع وفيات داء الكلب.



ويشير آخر تقرير رسمي أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة مطلع مارس الماضي، إلى أنّ عدد حالات العقر الآدمية من الكلاب والحيوانات الضالة، بلغت 400 ألف، توفى منهم 65 حالة.



ويقول نصر الدين الحاج ممثل الفاو في مصر خلال الاحتفال بيوم السعار العالمي، إنّ داء الكلب يقتل ما يقدر بنحو 59000 شخص كل عام، 40% منهم من الأطفال في آسيا وأفريقيا.



استراتيجية لوقف الوفيات





وتسعى مصر، لإطلاق استراتيجية، لمنع الوفيات الناجمة عن مرض داء الكلب، من خلال إدارة أعداد الكلاب، وتطعيمها، وتشجيع نظام ملكية الحيوانات المبني على دراسات تقييم المخاطر.