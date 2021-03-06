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مفاجأت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الترجي

السبت 06/مارس/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مضيفه فريق نادي الترجي الرياضي التونسي في المباراة التي تجمع الفريقان لحساب لقاءات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقبل المباراة يخوض نادي الزمالك المواجهة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد أبوجبل.
خط الدفاع : حمزة المثلوثي ، محمود علاء ، محمد عبد الغني ، احمد أبوالفتوح.
خط الوسط : فرجاني ساسي ، طارق حامد ، يوسف إبراهيم أوباما.
خط الهجوم : أحمد سيد زيزو ، أشرف بن شرقي ، أسامة فيصل.

وقبل المباراة يحتل نادي الزمالك المركز الثالث على لائحة المجموعة برصيد نقطتين فيما يحتل الترجي الصدارة برصيد أربعة نقاط.

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سيد زيزو

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