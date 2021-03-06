الليلة.. انطلاق عرض الحكاية الأولى من مسلسل "ورا كل باب" على قناة "الحياة"







تبدأ قناة "الحياة" بعرض الحلقة الأولى من حكاية"مالناش إلا بعض" المُقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "ورا كل باب"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، والحكاية بطولة صابرين، محمد نجاتي، جمال عبد الناصر، جيهان خليل، عابد عنان.



حكاية"مالناش إلا بعض"من تأليف باهر دويدار، وإخراج سميح النقاش، وحملت الحكاية في البداية اسم "كورونا"، ولكن تم تغييرها، وتدور أحداثها حول سيدة مصابة بفيروس كورونا في أحد البيوت المصرية لا تستطيع التعامل مع أبنائها بسبب وجودها في العزل المنزلي.



مسلسل "ورا كل باب" ينتمي لنوعية أعمال الدراما المنفصلة، وتدور كل حكاية في 5 حلقات فقط، ويكون لها فريق عمل منفصل من أبطال ومؤلفين ومخرجين، ويقدم المخرج أحمد خالد أمين حكاية مختلفة بعنوان "يوم من الأيام" بينما تقدم المخرجة إيمان حداد حكاية "أيامنا الحلوة"