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الغردقة تستضيف مهرجان دولى للسباحة الطويلة وكرة الماء بمشاركة 1000 سباح

السبت 06/مارس/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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أعلن السباح خالد شلبى وكيل الإتحاد الإنجليزى لعبور المانش فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط أن منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة سوف تشهد اقامة مهرجان دولي للسباحة وكرة الماء ينافس فيه قرابة ١٠٠٠ سباح من أبطال سباحة المسافات الطويلة من الأصحاء وذوي الهمم بمشاركة منتخب كندا لكرة الماء أكتوبر القادم.

وأكد شلبي في تصريح صحفي اليوم أن المهرجان بمثابة أكبر تجمع للسياحه الرياضيه فى العالم تحت مظلة الإتحاد المصرى للسباحه برئاسة المهندس ياسر إدريس ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.

وأضاف شلبي أن السباحة الأوليمبيه شيرويت حافظ ساهمت في التعاقد مع أكبر منظمه دوليه للسباحه الطويله بكندا وهى " جلوبال سويم سريس " لإقامة بطوله بهذا الحجم من المشاركات والتي يترقبها العالم باعتبارها تحدي رياضي وسياحي عالمي كبير، لافتا إلى أن هذه البطولة تأتي بعد أن أثبتت الحكومه المصريه نجاحها وكفاءتها فى إقامة بطولات عالم فى كرة اليد والرماية ونجحا نجاحا مبهرا بإشادة من جميع دول العالم وكافة المشاركين الذين عادوا الي بلادهم سعداء بالمشاركة والنظام الدقيق والناجح جدا الذي تم تطبيقه والإجراءات الاحترازية المحكمة في ظل جائحة كورونا والتي لم تؤثر علي نجاح البطولتين.

وأوضح شلبي انه جاري التنسيق مع الدكتور أسامه ممتاز رئيس اللجنه الفنيه للسباحة الطويلة حول تفاصيل فنيات المهرجان تحت رعاية المهدس ياسر إدريس عراف السباحة المصرية.

وأشار شلبي إلى أنه تم تقديم طلب تنظيم البطولة الى مدير إدارة المهرجانات أحمد عبد الخالق ويتابع التنفيذ الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير والدكتور أحمد جمعه معاون وزير الشباب والرياضة موضحا، أنه من المنتظر أن تحظي البطوله برعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

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