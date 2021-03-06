تنطلق غدا.. قرارات التعليم الكاملة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية



خلال ساعات تبدأ وزارة التربية والتعليم إجراء اختبارات الشهادة الاعدادية وفقا للإجراءات التي أعلنت عنها بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول واستكمال العام الدراسي الجديد.



شكل امتحان الشهادة الاعدادية

وكانت وزارة التربية والتعليم قررت عقد امتحانات للشهادة الإعدادية يوم 7 مارس وسيكون امتحانا واحدا لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط في لجان مدرسية.. وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).



الطالب يحاسب على الترم الثاني

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن درجات امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية إلى المجموع الكلي في نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.



وأوضحت الوزارة أن ما يتردد بشأن اعتبار امتحان الفصل الدراسى الأول للطلاب مضافا للمجموع الكلى غير صحيح وان الطالب يحاسب فقط على مجموع الترم الثانى ويكون من 280 درجة.



دور الامتحان التكميلي

وتابعت: "الطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي وويعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك".



تنسيق الثانوية العامة

واستطردت: "يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات".



وفي هذا الشأن، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن تنسيق المرحلة الثانوية بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية هذا العام سيكون متوقفا على حساب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها في امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط هذا العام، نتيجة للظرف الاستثنائي التي تمر به البلاد من جائحة كورونا.





وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الفصل الدراسي الثاني يمثل الدرجة الكاملة للنجاح 280 درجة لطالب الشهادة الإعدادية وليس بنسبة ٥٠% للفصل الدراسي، مثلما كان مطبق العام الماضي والأعوام الماضية، لأن ليس هناك فصل دراسي أول هذا العام يتحاسب عليه الطالب.





واتخذت المديريات إجراءاتها للامتحانات، فعلى سبيل المثال أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بقيادة محمد عطية مدير المديرية أن امتحان طلاب الشهادة الإعدادية المقرر غدًا الأحد سيتم داخل المدارس بملاحظة معلمى المدرسة كما سيتم التصحيح بالمدرسة بتكوين لجنة خماسية من معلمى المدرسة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية وإجراءات التباعد للحماية من فيروس كورونا.