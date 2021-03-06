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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم السبت

السبت 06/مارس/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يحتل النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدف، بفارق هدفين عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد صاحب الـ15 هدف.
ويحتل هاري كين مهاجم فريق توتنهام المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 هدف.
ويتواجد دومينيك كالفيرت لوين نجم نادي إيفرتون ضمن القائمة برصيد 13 هدف، بالتساوي مع هيونج مين سون نجم توتنهام، وباتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد.
وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:
1- محمد صلاح 17 هدفًا.
2- برونو فيرنانديز.. 15 هدف.
3- هاري كين.. 14 هدف.
4- دومينيك كالفيرت لوين .. 13 هدفا..
5- هيونج مين سون .. 13 هدفا.
6- باتريك بامفورد.. 13 هدفا.
7- جيمي فاردي.. 12 هدفا.
8- إلكاي جوندوجان 11 هدفا.
9- كالوم ويلسون .. 10 أهداف.
10- أولي واتكنز.. 10 أهداف.

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