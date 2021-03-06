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طلاب الثاني الإعدادي والأول الثانوي يؤدون امتحانات الترم الأول وسط متابعة من مستشاري قطاع المعاهد الأزهرية

السبت 06/مارس/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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انطلق اليوم السبت امتحانات اليوم السابع، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي الأزهرى امتحان المواد الثقافية.
كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي امتحان (اللغة الأجنبية الأولى علم نفس) بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي امتحان (الفيزياء الكيمياء الاحياء) وسط متابعة من مستشاري قطاع المعاهد الأزهرية وإجراءات احترازية داخل اللجان.

وخلال جولاتهم أكد مستشارو قطاع المعاهد الأزهرية على اتباع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات.

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