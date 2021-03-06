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الأهلي يراقب.. موعد مباراة المريخ ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

السبت 06/مارس/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم السبت مواجهة المريخ السوداني ضد سيمبا التنزاني والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد المريخ لحساب مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

تُنقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 4 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا ويعلق عليها المعلق الكبير سوار الذهب.

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