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عاجل.. مقتل المدعي العام لمديرية المخابرات الأفغانية

السبت 06/مارس/2021 - 10:43 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة أودى بحياة المدعي العام لمديرية المخابرات الأفغانية.

 

 وفي وقت سابق، تعرضت مدرعة للسفارة الايطالية في أفغانستان، لانفجار بعبوة ناسفة في العاصمة كابول. 

 

وقال المصدر المسؤول، إن المركبة المستهدفة للسفارة الايطالية، كانت تقل موظفين أفغان يعملون في السفارة، وأصيب شخص بجروح طفيفة في الانفجار، وفقًا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

 

وجاء الحادث بعد يوم واحد من مقتل حارس شخصي وإصابة رئيس إدارة حل النزاعات في البنك المركزي وسائقه، في انفجار بكابول.

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