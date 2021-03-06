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رامي عباس يرسم طريق خروج صلاح من ليفربول

السبت 06/مارس/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يبدو أن الأمور في أنفيلد لا تسير على مايرام حيث يخطط رامي عباس وكيل أعمال الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول للخروج من الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.
وعقب مباراة الريدز ضد تشيلسي والتي خسرها فريق يورجن كلوب كتب رامي عباس عبر حسابه الشخصي في تويتر تغريدة غريبة عبارة عن نقطة (.) فسرها البعض أن طريق صلاح والريدز قد إنتهى بالفعل.

إلى أنه يجب على عباس وموكله محمد صلاح البحث عن مخرج خاصةً أن اللاعب يتبقى له في عقده موسمين قبل الخروج من ملعب الأنفيلد وهو ما يدرسه رامي عباس جيدًا قبل إتخاذ القرار الأخير.

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