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البرلمان العربي: زيارة بابا الفاتيكان يحمل معاني التسامح والإنسانية

السبت 06/مارس/2021 - 10:46 ص
البرلمان العربي
البرلمان العربي
هالة الشحات
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رحب البرلمان العربي بالزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، إلى جمهورية العراق، مشيدًا بدعوة قداسته لتعزيز الاستقرار والسلام في العراق، الذي عانى شعبه الشقيق على مدار السنوات الماضية من ويلات الحروب والأزمات.

وأكد البرلمان العربي، أن رسائل التضامن والمصالحة والمحبة والوحدة الوطنية، وغيرها من المعاني الإنسانية النبيلة التي حملتها هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ترسيخ قيم التعايش المشترك بين جميع الفصائل والطوائف العراقية، فضلًا عن تعزيز الأمن والاستقرار ونبذ العنف في كافة أنحاء العراق، مضيفًا أن هذه الزيارة الاستثنائية في أهميتها وتوقيتها تمثل تجسيدًا حقيقيًا لوثيقة ̍الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها بين فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في عام 2019م.

وشدد البرلمان العربي على دعمه الكامل لكافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح وتعزيز ثقافة الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، ويؤكد مساندته التامة للعراق ولكل ما يصون وحدته الوطنية ويعزز أمنه واستقراره الداخلي.

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