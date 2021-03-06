"الأمير" يتفقد امتحانات كليتي أصول الدين والدعوة واللغة العربية بجامعة الأزهر بالمنصورة

قام اليوم الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري بطنطا؛ بجولة تفقدية مفاجأة لمتابعة أعمال امتحانات كليات أصول الدين والدعوة بالمنصورة، وكلية اللغة العربية بالمنصورة.

وخلال الجولة أشاد نائب رئيس الجامعة بتطبيق الكليات بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا، وقام نائب رئيس الجامعة بمتابعة سير الامتحانات، والمرور على جميع لجان الامتحانات في الكليتين ومحاورة الطلاب، وسؤالهم عن وجود أي معوقات أو صعوبات في الامتحانات، وقام الأمير بتحفيزهم على الجد والاجتهاد؛ وذلك لرفعة اسم الأزهر عاليًا، ورافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة كل من: الدكتور سعد شلبي، عميد كلية أصول الدين، والدكتور كمال الجمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور الحسيني القهوجي، عميد كلية اللغة العربية بالمنصورة، والدكتور محمد فرغلي، وكيل الكلية، ومديري الكليات، ورؤساء الكنترولات، ومديري شئون التعليم.