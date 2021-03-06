دوري أبطال إفريقيا| موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب والقنوات الناقلة

يستضيف النادي الأهلي نادي فيتا كلوب الكونغولي، مساء اليوم السبت، وتنطلق المبارة على استاد القاهرة ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة.





الاهلي ضد فيتا كلوب.. موعد المباراة

تُقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، في التاسعة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.





القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد فيتا كلوب ومن المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي وفيتا كلوب عبر قناة beIN Sports HD 4.





وتجدر الإشارة أن الاهلي فاز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يخسر في الجولة الثانية خارج أرضه من سيمبا التنزاني بهدف دون رد.





يتصدر سيمبا التنزاني المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما يحتل فيتا كلوب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، والأهلي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط أيضًا، فيما يتذيل المريخ السوداني بدون نقاط.