Advertisements

محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الاتصالات لإفتتاح مشروعات تكنولوجية وخدمية

السبت 06/مارس/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements


استقبل اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ، الدكتور عمرو طلعت،وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام،واللواء ياسر حفناوي،السكرتير المساعد والدكتور شريف فاروق،رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس عادل حامد،العضو المنتدب،والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات،والمهندس عمرو محفوظ،الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيمان عاشور،مدير المعهد القومي للإتصالات،والدكتورة هبة صالح،رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات،واللواء إيهاب صادق، مستشار الوزير لشئون العلاقات العامة،ومحمد حنفي،مستشار الوزير للإعلام.


وتشمل الزيارة والتفقدات عرض تقديمي لاستعراض محور مذكرة التفاهم والخطة المستقبلية لأوجه التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة كفر الشيخ، وتوقيع برتوكول بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة كفر الشيخ في إطار تمكين المرأة ودعم وتنمية قدرات ومهارات الشباب وإتاحة ثقافة التعلم الإلكتروني وبناء المجتمعات المعرفية،كما سيسلم الشهادات للدفعة الأولى من مبادرة "قدوتك"،وسيعقد لقاء بمستفيدي البرامج التدريبية والخدمات المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أبناء محافظة كفر الشيخ عبر تقنية الفيديو كونفرانس.


كما يتفقد محافظ كفر الشيخ ووزير الاتصالات سنترال كفر الشيخ،ويفتتحان مركز الخدمات البريدية بمكتب بريد كفر الشيخ الرئيسي،و يتفقدان مدرسة التربية الفكرية،ومبنى الدراسات الوطنية،ويفتتحان أعمال تطوير مركز الخدمات البريدية "مكتب الزواوي"، ومتحف كفر الشيخ.

أخبار تهمك

مراسم استقبال رسمية لـ السيسي في مستهل زيارته للسودان

منذ ساعة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي على بعد خطوة من حسم الصفقة المنتظرة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

رامي عباس يرسم طريق خروج صلاح من ليفربول

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الترجي

منذ أقل من ساعتين

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت

منذ حوالي 7 ساعات

تطور جديد في صفقة كريم فؤاد يقلق الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جديد من موسيماني بشأن أزمة كهربا بعد مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 17 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

الأهلي على بعد خطوة من حسم الصفقة المنتظرة

11:05 ص

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

08:01 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات