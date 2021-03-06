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محافظ البحيرة ينفي وجود أزمة مع المحاميين.. والنقيب يرد

السبت 06/مارس/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
إسلام أمين
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نفي اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول ظهور بوادر أزمة بينه وبين المحامون بالمحافظة.

وقال محافظ البحيرة، انه لاصحة اطلاقا لهذا الامر حيث انه يكن كل التقدير والاحترام لجميع السادة المحامين بكافة اطيافهم وعلى رأسهم الأستاذ رجائى عطية نقيب المحامين وجميع اعضاء النقابة والأستاذ عبد المنعم عودة نقيب محامى شمال البحيرة والأستاذ علاء النحاس نقيب محامى جنوب البحيرة واعضاء النقابة.

وأضاف "آمنة" أن المحامون جزء لا يتجزأ من قضائنا العادل والشامخ فهم فرسان الكلمة وصوت الحق ونصير المظلومين ولدورهم الهام فى ارساء العدل لتترفع معها مهنة المحاماة لتكون رسالة جليلة على طريق الحق والحرية وتحقيق العدالة
وان المحافظ وشعب البحيرة العظيم لم ولن ينسى ابدا الدور الوطنى الكبير لمحامى مصر الشرفاء عبر تاريخ مشرف من العطاء المستمر وهو ما ظهر جليا خلال ثورة 30 يونيو.

كما أضاف المحافظ ان البحيرة تسير بخطى ثابتة نحو افاق من التقدم والنمو بمشروعات عملاقة تتحقق يوما بعد يوم فى ظل قيادة حكيمة وخلفها شعب واع ومستنير، واننا نعمل جميعا نسعى لهدف واحد هو الحرص على تحقيق الاستقرار والامن والحياه الكريمة للمواطنين.

من جانبه أكد نقيب المحامين عبدالمنعم عوده، أنه تابع ماتم تداوله من حديث على مواقع التواصل الاجتماعي من تعدى محافظ البحيرة بالقول على أحد السادة المحامين وعلية سيتم الاتصال بالزميل المحامى للحضور بدار النقابة لمناقشته للوقوف على حقيقة الأمر وإن صح ستتخذ النقابة مايلزم من إجراءات تكفل حق المحاماة والمحامين ومجلس نقابة المحامين بالبحيرة، وأنه لن يقبل أن اى تجاوز على محام، عاشت مصر المحاماة حرة أبية.

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