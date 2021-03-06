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نائبة تُطالب بتفعيل العقوبات على البائعة الجائلين في القطارات: لايحملون تصريحات

السبت 06/مارس/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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تقدمت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن أزمة انتشار الباعة الجائلين بالقطارات.

وأشارت رشاد، خلال طلب الإحاطة، إلى أنه في ظل ما تشهده منظومة السكك الحديد فى مصر من تطور ملحوظ بما يتناسب مع مساعي الدولة المصرية وقيادتها السياسية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى فى شتى المجالات والخدمات والتى كان من أهمها وسائل النقل، إلا أن هناك مشكلة لازالت لا تجد علاج فعال قادر على إقتلاعها من جذورها تُسيء لتلك المنظومة المبهرة الا وهي ظاهرة إنتشار الباعة الجائلين بمحطات وعربات السكك الحديدية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه بالرغم من تلك الطفرة التي تشهدها الدولة المصرية في مجال السكك الحديدية، إلا حيث أن الباعة الجائلين أصبحوا هم "الأفه" التي تعاني منها منظومة السكك الحديدية في الأونة الأخيرة، وذلك بسبب تراخي مشرفي ومسئولي المحطات والعربات عن القيام بمهامهم الوظيفية بشكل حقيقي وفعال، مؤكده أن كافة التصريحات الخاصة برئيس هيئة السكك الحديد لمكافحة هذه الظواهر، لم تلقي بظلالها على أرض الواقع حتى تاريخه.

وطالبت النائبة، الحكومة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الأجهزة المختصة من أجل مجابهة تلك الظاهرة التي تؤرق راحة السادة المواطنين ركاب السكك الحديدية، وذلك من خلال تفعيل وتطبيق العقوبات على البائعة الجائلين الذين لا يحملون تصريح بمزاولة تلك الأعمال من أجل الحد من إنتشار تلك الظاهرة السلبية التي تؤثر على الشكل الحضاري لمنظومة السكك الحديدية المصرية العريقة بشكل كبير.

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