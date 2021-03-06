"الجيزاوي" يفتتح برنامج "القيادة والتأثير" لتأهيل الترشح لعمادة الكليات بجامعة بنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، فعاليات البرنامج التدريبي، "القيادة والتأثير "، الخاص بتأهيل أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لمنصب عميد الكلية.



وقال القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إن البرنامج ينظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، ويستمر على مدار 3 أيام بإجمالى 18 ساعة تدريبية.



واشار "الجيزاوي" إلى أن البرنامج التدريبي سوف يتناول خلال فعالياته مهارات الاتصال الفعال والتعامل مع الآخرين، ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، ومهارات القيادة والإشراف وإدارة فريق العمل، والجوانب القانونية والمالية بالجامعات، وإدارة الوقت والاجتماعات، إضافة إلى نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.



من جانبه، أوضح الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي للمركز، أن التدريب يشارك فيه عدد من القيادات العلمية والأكاديمية بجامعة بنها وهم الدكتور عبدالرحيم شولح، والدكتورة إيمان البيطار، والدكتور علاء عبد الغفار، والدكتور رضا عبد الحليم، والدكتور جمال سوسة.



واضاف "شحتة" إلى أن أولى جلسات البرنامج التدريبي قد بدأت اليوم وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، مشيرا إلى أن البرنامج شارك فيه 21 أستاذ وعضو هيئة تدريس بمختلف كليات الجامعة.



يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قد اعتمد مقترح البرنامج التدريبي "القيادة والتأثير" الخاص بتأهيل أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لمنصب عميد الكلية بالجامعات المصرية.