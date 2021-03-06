أخر تطورات بيع أسهم نادي إنتر ميلان الإيطالي

يحاول مُلاك نادي إنتر ميلان الإيطالي إختيار أفضل عرض، من العروض المقدمة من مستثمرين بريطانيين وسعوديين، بشأن بيع أسهمهم كافة أو جزء منها في نهاية مارس الحالي.









وكشف موقع "فوتبول إيطاليا": إن شركة سونينج المالكة لنادي إنتر ميلان، تبحث عن مستثمرين جدد، وقد توافق على بيع أسهم النادي كاملة بمبلغ يقل عن مليار يورو.









وأوضح: أن صندوق "BC Partners" يعتبر الأقرب لحسم الصفقة لصالحه، رغم استعداد صندوق الاستثمارات العامة السعودي لشراء 30% من أسهم النادي.









وكان صندوق "BC Partners" قدم عرضًا في الفترة الأخيرة بقمية 750 مليون يورو لشراء الأسهم، ولكن شركة سونينج طلبت مليار يورو.









وأكد الموقع: في حال تمت الصفقة لصندوق "BC Partners"، فإنه ينوي تقليل نفقات النادي، والعمل على زيادة الإيرادات، مما يعني الاستغناء عن اللاعبين الكبار في الفريق وخفض الرواتب، الأمر الذي قد يشكل أزمة حقيقية لمستقبل النيراتزوري.









وأختتم: لا يوجد أي اهتمام من جانب الشركات الإيطالية بشراء أسهم في نادي إنتر ميلان، لذلك يعتبر "BC Partners" الأوفر حظًا في حسم الأمور.