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ليست كورونا.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد

السبت 06/مارس/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعرضت الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد لوعكة صحية شديدة منذ أيام قليلة تطلبت نقلها للعناية المركزة، واعتقد الأطباء حينها إصابتها بفيروس كورونا.

ولكنها قامت بإجراء مسحة كورونا وجاءت نتيجتها سلبية، مما يؤكد على عدم إصابتها بفيروس كورونا، بل اتضح أنها تُعاني من ضيق في التنفس نتيجة تكون مياه على الرئة.

وفي سياق آخر، لمع اسم اعتماد خورشيد في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي مجال الإنتاج السينمائي، كما أنها تزوجت من أحمد خورشيد والد الفنان الراحل عمر خورشيد عازف الجيتار، لكنها لم تكن والدته كما اعتقد البعض، بل كانت زوجة أبيه.

وشاركت الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد في العديد من الأفلام منها :"الغشاش، ألف ليلة وليلة، العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، لو كنت رجلاً،مع الناس".

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