الأهلي على بعد خطوة من حسم الصفقة المنتظرة

يريد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، حسم صفقة الظهير الأيمن كريم فؤاد، لاعب فريق النجوم والمعار لنادي إنبي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وكشف مصدر مطلع في النادي الأهلي، ان مسؤولي الأحمر في حيرة شديدة، حيث لم تحسم صفقة كريم فؤاد بشكل كبير، على الرغم من رغبة اللاعب بالانضمام للأهلي.









وينتظر الأهلى موقف إنبى من الصفقة، وسط وجود مخاوف من تفعيل الفريق البترولى، لبند شراء اللاعب بعد انتهاء إعارته نهاية الموسم الحالي.









وفي حالة حدوث ذلك ربما يرتفع قيمه الصفقة، عن 15 مليون جنيه، حيث قرر الأهلي تخصيص هذا المبلغ للحصول على خدمات فؤاد في الصيف المقبل.









يذكر ان محمد الطويلة رئيس النجوم، رفض حسم موقفه بشأن مستقبل اللاعب مع الأهلي، انتظارًا لقرار إدارة إنبى المتوقع ان تفعل شراء اللاعب.