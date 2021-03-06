وزير إعلام الفاتيكان: زيارة البابا للعراق مهمة لبناء الحوار بين الأديان والثقافات والشعوب

قال وزير إعلام الفاتيكان، اليوم السبت، إن زيارة البابا فرنسيس للعراق مهمة لبناء الحوار بين الأديان والثقافات والشعوب.

وأضاف وزير إعلام الفاتيكان في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية، أن الحوار بين الأديان يرسخ مفهوم السلام في العالم.

وتابع وزير إعلام الفاتيكان، أن لقاء البابا مع السيستاني ركز على أهمية نشر مفهوم السلام.

وقد أفادت القناة، بأن البابا فرنسيس وصل إلى محافظة النجف العراقية للقاء المرجع العراقي علي السيستاني.

وغادر البابا فرنسيس روما، اليوم الجمعة، في مستهل زيارة تستغرق أربعة أيام للعراق، وهذه أول زيارة باباوية للبلاد، منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية عام 2012.

وأقلعت طائرة تابعة لشركة أليطاليا تقل البابا ومرافقيه وطاقما أمنيا ونحو 75 صحفيا من مطار ليوناردو دافنشي في روما متجهة إلى العاصمة العراقية بغداد في رحلة تستغرق أربع ساعات ونصف الساعة.

وسيزور البابا (84 عاما) أربع مدن منها الموصل التي كانت معقلا لتنظيم داعش والتي مازالت كنائسها ومبانيها تحمل آثار الصراع.