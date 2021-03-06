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سد النهضة أبرزها.. ملفات على طاولة "السيسي" في السودان

السبت 06/مارس/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تتصدر عدد من الملفات الهامة، جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للخرطوم، حيث يبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأزمة سد النهضة الإثيوبي.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الملفات التي يناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للسودان.

زيارة السيسي للسودان
يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخرطوم، اليوم السبت، لبحث عدد من الملفات المشتركة التي يتوقع أن يكون أبرزها سد النهضة الإثيوبي.

الملفات المشتركة 
أوضحت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، أن الزيارة ستناقش العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم وسبل تطويرها، والملفات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أزمة سد النهضة 
ومن المتوقع أن يناقش الرئيس، ملف سد النهضة، في إطار الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين.

ويتوجه الرئيس السيسي، صباح اليوم إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية إلى جمهورية السودان.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى السودان الشقيق، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالإضافة الى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية، التقت الرئيس السيسي ونظيرها سامح شكري في القاهرة الثلاثاء، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب، مصر والسودان.

وأعلن دعم بلاده للسودان، مشددا على أن "أمنه واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن مصر واستقرارها"، وقال إن للقاهرة نهج استراتيجي لدعم كافة جوانب العلاقات الثنائية مع الخرطوم من أجل التعاون والبناء والتنمية، وذلك "ترسيخا للشراكة والعلاقات بين الشعبين".

وأعرب السيسي عن مساندة القاهرة لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه.

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