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"التنمية المحلية" تكشف تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "حياة كريمة" تعمل على تحسين خدمات مياه الشرب، بالإضافة لمشروعات الكهرباء، وتوصيل الغاز الطبيعي.

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تعمل على 51 مركز على مستوى 20 محافظة، بإجمالى عدد القري 1443 قرية يتبعها 1187 عزبة ونجع وكفر، ويعيش بها ما يزيد عن 17.5 مليون مواطن.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتضمن تطوير القري الرئيسية والنجوع والتوابع، إضافة إلى خدمة الصرف الصحي بنسبة 100%، كما شملت المبادرة التأكد من جودة مياه الشرب من خلال مد الخدمة للمناطق المحرومة.

ونوه بأنه يتم تزويد الطاقة الإنتاجية للمحطات، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي، ورفع كفاءة شبكة الاتصالات، ورصف الطرق الرئيسة بالقري والطرق الواصلة، ورفع كفاءة خدمات الكهرباء والانارة، وتم إنشاء مركز خدمات متكامل لكل وحدة قروية، ورفع مستوى خدمات التنمية البشرية والبيئية من خلال التعليم والصحة والشباب، ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين.

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