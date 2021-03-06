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طائرات حربية روسية تشن 60 غارة على سوريا وتقتل 11 من داعش

السبت 06/مارس/2021 - 11:25 ص
قصف جوي - أرشيفية
قصف جوي - أرشيفية
وكالات
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شنت الطائرات الحربية الروسية، اليوم السبت، 60 غارة على منطقة البادية وقتلت 11 من تنظيم داعش، حسبما أعلن المرصد السوري.

 

وفي وقت سابق، أعلن المرصد السوري، مقتل 34 شخصًا إضافة إلى 70 جريحًا، جراء القصف الروسي على معسكر للفصائل السورية الموالية لتركيا في إدلب، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

قُتل 4 مواطنين نازحين على الأقل، بينهم سيدة وطفلان، جراء قصف جوي نفذته طائرات حربية روسية استهدف مدرسة في قرية جوباس بأطراف بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي بسوريا

 

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات النظام اقتربت من الأوتوستراد الدولي حلب-دمشق، الذي يمر من مدينة معرة النعمان، لتصبح المسافة الفاصلة عنه نحو 4 كيلومترات.

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