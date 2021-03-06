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خلال يوم.. ضبط 50 قطعة سلاح ناري بحوزة 42 متهما

السبت 06/مارس/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- 

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 50 قطعة سلاح ناري، بحوزة 42 متهما) وذلك على النحو التالي:
(6) بنادق آلية.
(11) بندقية خرطوش.
طبنجة. 
(32) فرد محلى.
(110) طلقة مختلفة الأعيرة. 
(5) خزينة متنوعة.
(2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
(153) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (52599) حكما قضائيا متنوعا بإجمالي (5605) محكوم عليهم وذلك على النحو التالي
وذلك على النحو التالي
(161) حكم جناية.
(17079) حكم حبس جزئي.
(3219) حكم حبس مستأنف.
(24654) حكم غرامة.
(7486) مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (6) تشكيلات عصابية، ضمت (15) متهم ارتكبوا (27) حادث متنوع.
في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (169) قضية مخدرات.. بإجمالي (178) متهم، ضُبط خلالها الآتي:
كمية من مخدر البانجو وزنت (52٫130 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت (6٫590 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (1٫678 كيلو جرام).
كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (1٫862 كيلو جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (264 جرام).
كمية من مخدر شابو وزنت (429 جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت (55 جرام).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جرام).
كمية من مخدر الكيتامين وزنت (400 جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت(100جرام).
عدد (1734) قرص مخدر.
في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (12) متهمين.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (292) دراجة نارية مخالفة.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24208) مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال فحص السائقين: فحص (58) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.


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