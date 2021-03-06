Advertisements

ضبط تشكيل عصابي بحوزته تماثيل يشتبه في أثريتها بالقاهرة

السبت 06/مارس/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على تشكيل عصابى ضبط بحوزتهم عدد من التماثيل التى يشتبه فى أثريتها.

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط ( 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة قيادة أحدهم "يعمل عليها كسائق"، وعثر بحوزتهم على (عدد 2 تمثال خشبى "يشتبه فى أثريتهما - عدد 4 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين، بفحصها تبين إحتوائها على صور ومقاطع فيديو لقطع أثرية).

بمواجهتهم إعترف أحدهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وأقر بشرائه للتمثالين من أحد الأشخاص عبر موقع إلكترونى، وأنه كان فى سبيله لبيعهما لأحد المتهمين، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

رامي عباس يرسم طريق خروج صلاح من ليفربول

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة ومجانية تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري الأبطال

منذ ساعة الا ربع

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تطور جديد في صفقة كريم فؤاد يقلق الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من موسيماني بشأن أزمة كهربا بعد مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي على بعد خطوة من حسم الصفقة المنتظرة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

مراسم استقبال رسمية لـ السيسي في مستهل زيارته للسودان

منذ أقل من ساعتين

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

منذ 38 دقيقة

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط سائق وعامل وبحوزتهما 5 تماثيل يشتبه في أثريتها وعملات مقلدة في السلام

حبس متهمين بحيازة مبالغ مقلدة وتماثيل بالسلام

عصابة الأغبياء الأربعة.. "الأمن العام": خطفوا طبيبًا بالخطأ ليصرف لهم تماثيل أثرية

سقوط عناصر تشكيل عصابي وبحوزتهم 30 طربة حشيش و7 تماثيل بالفيوم (صور)

القبض على شخص بحوزته 4 تماثيل فرعونية بمنطقة شبرا

أطلق النار عند رؤيته قوة أمنية.. ضبط تشكيل عصابي بحوزته تمثال فرعوني بمصر القديمة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

11:50 ص

الأهلي على بعد خطوة من حسم الصفقة المنتظرة

11:05 ص

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات