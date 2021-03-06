ضبط تشكيل عصابي بحوزته تماثيل يشتبه في أثريتها بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على تشكيل عصابى ضبط بحوزتهم عدد من التماثيل التى يشتبه فى أثريتها.



فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط ( 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة قيادة أحدهم "يعمل عليها كسائق"، وعثر بحوزتهم على (عدد 2 تمثال خشبى "يشتبه فى أثريتهما - عدد 4 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين، بفحصها تبين إحتوائها على صور ومقاطع فيديو لقطع أثرية).



بمواجهتهم إعترف أحدهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وأقر بشرائه للتمثالين من أحد الأشخاص عبر موقع إلكترونى، وأنه كان فى سبيله لبيعهما لأحد المتهمين، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما سبق.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية

