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هكذا أجريت مراسم استقبال السيسي الرسمية في السودان

السبت 06/مارس/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الخرطوم في مستهل زيارته الرسمية إلى السودان.

وتم عزف السلامين الجمهوريين لدولتي مصر والسودان، واستعراض حرس الشرف في استقبال رسمي للرئيس السيسي في السودان.

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان الشقيق، خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقًا من المبدأ الثابت بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.

وأكد الرئيس اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق، خاصةً في مجالات الربط الكهربائي والسككي والتبادل التجاري، فضلًا عن استعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية، والمعاونة على مواجهة أية تحديات قد تطرأ في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس.

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