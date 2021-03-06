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مواصلة الضربات الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة

السبت 06/مارس/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) ومديرتى أمن (سوهاج – أسيوط) من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى (قسم شرطة سوهاج الجديدة – مركز شرطة الفتح) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

بنطاق مديرية أمن سوهاج
ضبط (كمية من مخدر الآيس – طبنجة صوت معدلة – طلقة من ذات العيار – مبلغ مالى – سيارة – هاتف محمول - ميزان) بحوزة ( عاطلين – لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (6٫250٫000 ستة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه تقريبًا).

بنطاق مديرية أمن أسيوط
ضبط (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض ) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح) حال تواجدهما بدائرة المركز، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (50 ألف جنيه) تقريبًا.
وبمواجهتهم بالمضبوطات إيدوا ما جاء بالتحريات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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