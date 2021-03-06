تصريح عاجل من "التعليم" بشأن الامتحانات الشهرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها لم تصدر أي جداول حتى الآن خاصة بالامتحانات الشهرية.





وقال الدكتور طارق شوقي وزير للتربية والتعليم، إن الوزارة تعمل على وضع الجداول الآن ولم يتم إعلان أي شيء عنها مطالبا، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات.





وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم عمل امتحانات شهرية بديلة عن امتحان الفصل الدراسي الثاني.



