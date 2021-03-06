قناة مفتوحة ومجانية تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري الأبطال

يخوض فريق النادي الأهلي مباراة هامة مساء اليوم السبت أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وتنطلق مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي المقرر في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي.





وينتظر جماهير النادي الأهلي أن يتم نقل مباراة الأهلي على إحدى القنوات المفتوحة من أجل متابعة المباراة الهامة في مشوار الفريق الأحمر بدوري المجموعات من البطولة الإفريقية.





وأعلنت قناة أون تايم سبورت المفتوحة عبر البث الأرضي نقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي اليوم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.



