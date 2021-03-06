مواصلة جهود الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية

واصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية.





وتمكنت وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (900 لتر سولار مدعم) بحوزة (سائق، مسئول عن محطة وقود - كائنة بدائرة قسم شرطة بدر) لقيام الأول بتجميع المواد البترولية "سولار مدعم" بالسيارة التي يعمل عليها كسائق، وإيداعها بمحطة الوقود محل عمل الثاني ، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.



