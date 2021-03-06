Advertisements

مواصلة جهود الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية

السبت 06/مارس/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
واصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية.

وتمكنت وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (900 لتر سولار مدعم) بحوزة (سائق، مسئول عن محطة وقود - كائنة بدائرة قسم شرطة بدر) لقيام الأول بتجميع المواد البترولية "سولار مدعم" بالسيارة التي يعمل عليها كسائق، وإيداعها بمحطة الوقود محل عمل الثاني، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

منذ 36 دقيقة

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 15 ساعة

مراسم استقبال رسمية لـ السيسي في مستهل زيارته للسودان

منذ أقل من ساعتين

الأهلي على بعد خطوة من حسم الصفقة المنتظرة

منذ ساعة و 22 دقيقة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

رامي عباس يرسم طريق خروج صلاح من ليفربول

منذ أقل من ساعتين

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جديد من موسيماني بشأن أزمة كهربا بعد مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

تطور جديد في صفقة كريم فؤاد يقلق الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة ومجانية تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري الأبطال

منذ ساعة الا ربع

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

إحباط تهريب 8 آلاف لتر سولار مدعم للسوق السوداء بالشروق

إحباط محاولة ترويج 39 ألف لتر مواد بترولية في السوق السوداء بمحطة وقود بطوخ

التحفظ على 51 ألف لتر سولار بمحطة وقود غير مرخصة ببنها

قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 30 ألف لتر مواد بترولية في الغربية

سقوط صاحب مخزن لتجميعه 2200 لتر سولار لبيعه في السوق السوداء

ضبط صاحب مخزن مواد بترولية بدون ترخيص بالقاهرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

11:50 ص

الأهلي على بعد خطوة من حسم الصفقة المنتظرة

11:05 ص

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات