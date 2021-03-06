البابا فرنسيس: لن يتحقق السلام بدون مشاركة وقبول الجميع وبدون عدالة ومساواة

قال البابا فرنسيس، اليوم السبت، إن السلام لن يتحقق بدون مشاركة وقبول الجميع وبدون عدالة ومساواة.

وأضاف بابا الفاتيكان، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "الله يدعونا إلى عدم الانفصال والسماء تعطينا رسائل اتحاد".

وقد أفادت القناة، بأن البابا فرنسيس وصل إلى محافظة النجف العراقية للقاء المرجع العراقي علي السيستاني.

وغادر البابا فرنسيس روما، اليوم الجمعة، في مستهل زيارة تستغرق أربعة أيام للعراق، وهذه أول زيارة باباوية للبلاد، منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية عام 2012.

وأقلعت طائرة تابعة لشركة أليطاليا تقل البابا ومرافقيه وطاقما أمنيا ونحو 75 صحفيا من مطار ليوناردو دافنشي في روما متجهة إلى العاصمة العراقية بغداد في رحلة تستغرق أربع ساعات ونصف الساعة.

وسيزور البابا (84 عاما) أربع مدن منها الموصل التي كانت معقلا لتنظيم داعش والتي مازالت كنائسها ومبانيها تحمل آثار الصراع.