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عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة القديرة سوسن ربيع، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الفنان منير مكرم وكيل نقابة المهن التمثيلية عن ذلك الخبر، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"الدوام لله، سوسن ربيع".

ولدت الفنانة الراحلة سوسن ربيع يوم 7 يونيو 1962، وحصلت على ليسانس آداب جامعة عين شمس، وبدأت التمثيل وهي طفلة في برامج الأطفال بالتليفزيون، واعتزلت التمثيل بعد أن شاركت في العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "برج الحظ"، ومسرحية "مجانين فوق العادة"، ومسرحية «"إنها حقًا عائلة محترمة"، ومسلسل "عمر بن عبدالعزيز"، وفيلم "على باب الوزير" ، وفيلم "نساء ضد القانون".

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