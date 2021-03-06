أسفر عن مصرع 20 شخصًا.. قرارات مهمة من النيابة بشأن حادث طريق الكريمات

تباشر نيابة الصف، بجنوب الجيزة، التحقيق في حادث طريق الكريمات الذي وقع أمس الجمعة، مما أسفر عن مصرع ٢٠ شخصًا وإصابة آخرين، فصرحت النيابة بالتصريح بدفن الجثث، بعد الانتهاء من مناظرة جثامين الضحايا.





ومن المقرر، ستبدأ النيابة التحقيق مع سائق سيارة التريلا المتسبب في الحادث، وإجراء تحليل مخدرات له لييان قيادته السيارة تحت تأثير المخدرات من عدمه.





وأفادت التحريات الأولية، أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة قيادة سائق التريلا، نتيجة إنفجار الإطار الأمامي ، مما تسبب في انقلابها واصطدامها بسيارة الميكروباص.





كان لقى 20 شخصًا مصرعهم، فيما أصيب آخرين، إثر وقوع حادث مروع بطريق الكريمات، نطاق مركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، وجار نقل المصابين والمتوفيين إلى المستشفيات بمحافظتي الجيزة وبني سويف.





تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير مروع ووجود متوفين ومصابين بطريق الكريمات، نطاق مركز أطفيح جنوب الجيزة.





على الفور دفع مدير الإدارة بالخدمات المرورية إلى مكان البلاغ، كما انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد مختار مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة والمقدم أحمد يسري رئيس مباحث القسم.