ضبط 1248 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة (صور)

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري .. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-





ضبط 1248 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-





ضبط (9٫5 طن " مقطعات لحوم – كبدة" بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.





ضبط (5٫17 طن " زيت طعام " سابق استخدامه ومعبأ داخل خزانات وبراميل غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة مستغلًا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في تجميعه).. تمهيدًا لطرحه للبيع لمصانع تدوير زيوت الطعام بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجميع زيوت الطعام سابقة الاستخدام بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.





كما تم ضبط (مالك محل بدال تمويني – بمحافظة سوهاج).. بحوزته (3 طن "سكر تمويني " مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء - 2٫600 طن دقيق بلدي مدعم استخراج 82% مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق قام المذكور بتجميعه للاتجار به في السوق السوداء- 101 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها).





ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدي – بمحافظة القليوبية) لاستيلائه على988٫566 جنيه من أموال الدعم من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق المدعم استخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز).





ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة) لاستيلائه على ( 807٫589 جنيه فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار) طبقًا لتقرير الجهات المختصة.





ضبط (3 مسئولين عن صيدلية ومركز تخسيس بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية لإدارتهم ومزاولتهم مهنة العلاج الطبيعي بدون تصريح من الجهات المعنية وبحوزتهم (22640 عبوة "مستحضرات دوائية " بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة وغير خاضعة لأى تحليل طبى من قِبل الجهات المعنية ومحظور تداولها بالأسواق وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.





ضبط (3 طن كحول إثيلى والذى يستخدم كمطهر ومعقم طبى معبأ داخل براميل بدون مستندات مجهول المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية مما يشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للبرمجيات وخدمات الطاقة الجديدة والمتجددة والمصرح له بمعالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها) بمحافظة الجيزة.





ضبط (39٫5 طن "أعلاف حيوانية – ذرة صفراء" معبأة داخل أجولة مدون عليها علامات تجارية وهمية بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.





ضبط (20 طن "أسمدة زراعية "معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل ومخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج.





ضبط (11٫98 طن،9240 عبوة "مواد خام – مخصبات ومغذيات زراعية – مبيدات حشرية" غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تشكل خطرًا على الصحة العامة – 10000 عبوة فارغة – 1 خط إنتاج وتعبئة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.





و اضطلعت الإدارة العامة بتنفيذ حملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وحجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول أسفرت عن ضبط عدد (89) قضية بإجمالي مضبوطات بلغت (26264 عبوة سجائر).



