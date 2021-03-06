موعد مباراة مازيمبي وصن داونز فى دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقله

يستعد فريق مازيمبي الكونغولي لمواجهة قوية أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا فى لقاء قوي بين الفريقين.

وتقام مباراة مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي فى تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت السعوديه وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 7.

ترتيب المجموعة:-

ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 6 نقاط

مازيمبي الكونغولي نقتطين

الهلال السوداني نقتطين

شباب بلوزداد نقتطين