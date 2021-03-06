"مش هنصيف دلوقتي".. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب الطقس (فيديو)

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية وزيادة في فترات سطوع الشمس وانعدم فرص سقوط الأمطار مع ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء وذلك خلال الأيام المقبلة.





وأضاف الدكتور محمود شاهين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم السبت، "ما تتغروش في ارتفاع درجات الحرارة الشتاء لم ينتهي.. مش هنصيف دلوقتي"، لافتًا إلى أن فصل الشتاء من المقرر أن ينتهي يوم 20 مارس الجاري، ويبدأ فصل الربيع بداية من 21 مارس الجاري.



