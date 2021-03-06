Advertisements

"مش هنصيف دلوقتي".. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب الطقس (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية وزيادة في فترات سطوع الشمس وانعدم فرص سقوط الأمطار مع ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء وذلك خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم السبت، "ما تتغروش في ارتفاع درجات الحرارة الشتاء لم ينتهي.. مش هنصيف دلوقتي"، لافتًا إلى أن فصل الشتاء من المقرر أن ينتهي يوم 20 مارس الجاري، ويبدأ فصل الربيع بداية من 21 مارس الجاري.

وحذر مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، من كثافة الشبورة المائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية، ناصحًا بعدم تخفيف الملابس حتى لا نصيب بنزلات برد، مؤكدًا أن هناك انخفاض سريع في درجات الحرارة.

أخبار تهمك

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 18 ساعة

قرار جديد من موسيماني بشأن أزمة كهربا بعد مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

تطور جديد في صفقة كريم فؤاد يقلق الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي على بعد خطوة من حسم الصفقة المنتظرة

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

قناة مفتوحة ومجانية تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري الأبطال

منذ ساعة الا ربع

رامي عباس يرسم طريق خروج صلاح من ليفربول

منذ ساعتين

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

منذ 40 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

مراسم استقبال رسمية لـ السيسي في مستهل زيارته للسودان

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

11:50 ص

الأهلي على بعد خطوة من حسم الصفقة المنتظرة

11:05 ص

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات