رئيس "مياه القناة": إصلاح كسر مفاجئ في وقت قياسي (صور)

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، أننا نجحنا في صلاح كسر مفاجئ في خط مياه في وقت قياسي، وذلك بعد انهيار جسر البر الغربي لترعة المتجهة لمحافظة السويس بعزبة الفيومية بمنطقة فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد، لافتا أن التحرك الفوري وانتقال فنيو وعمال الشركة الي مكان البلاغ والعمل على إصلاح الكسورات يرجع لتدريب الجيد، والعمل علي تقديم خدمات أفضل للمواطنين.





وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أن الواقعة بدأت عندما تلقيت غرفة عمليات الشركة بلاغا عن انهيار جسر البر الغربي لترعة السويس أمام منطقة فناره مما تسبب في كسر خط مياه المغذي لمنطقة الفيومية، وعلي الفور انتقل وتحرك الي مكان الواقعة فينيو وعمال الشركة بمنطقة فايد، وتمكنوا من إصلاح الكسر في وقت قياسي، وتم أعادة ضخ المياه للمواطنين بالمنطقة مرة ثانية وفي أقل من ساعة، وذلك تحت أشراف مباشر من عادل العميدة رئيس منطقة مياه فايد.





وأضاف اللواء عصمت، أننا مستمرون يتم في غسيل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامني بذلك، مضيفا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وأيضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.



