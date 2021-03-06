جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

تمكن جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.



فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – أقراص).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (2) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم المواد والأقراص المخدرة: ضبط (5) قضايا.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (23) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1405) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (169) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (4) قضايا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها

