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من الأدوية للقاحات.. مختصون يكشفون أدلة نجاح مصر في مواجهة كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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كشف عدد من المختصين عن أدلة نجاح مصر في مواجهة فيروس كورونا التاجي المستجد ذلك الوباء الذي ظهر في مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

توفير الأدوية وتلقيح المصريين
وفي هذا الشأن، أكد  الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، أن مصر نجحت بامتياز فى توفير جميع الأدوية اللازمة لعلاج حالات أعراض كورونا، بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، وشركات الدواء العاملة فى مصر.

وعن تلقيح المصريين باللقاح المضاد لكورونا، قال مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إن مصر بدأت فى تطعيم الفئات الأكثر خطورة، وبدأت بالفرق الطبية فى مستشفيات العزل، ثم باقى الفرق الطبية بشكل عام، وجرى البدء فى تحصين باقى المواطنين بأولوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة "الأورام، والقلب، والكلى، والجهاز التنفسي، ونقص المناعة" وكبار السن، وكلما زادت كميات اللقاحات التى تصل مصر سيجرى تطعيم كميات أخرى.

استيراد لقاحات كورونا مستمر
كما قال الدكتور علاء عيد  رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان، إن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وصل منها ما يقرب من 500 ألف جرعة حتى الآن، مشيرًا إلى أن مصر ستستقبل 8.6 مليون جرعة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وبعدها ستتوالى الدفعات، ولن تتوقف الدولة المصرية عن تلقيح المواطنين.

مصر تواكب التطور العالمي
وعلى جانب آخر، قال الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي، إن مصر شاركت في التجارب السرية للقاح الصيني، مؤكدا أن نتائجه أثبتت كفاءة في الوقاية من فيروس كورونا.
 
وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف أستاذ الميكروبيولوجي، أن هيئة الرقابة الإدارية تتولى بالكامل الإشراف على صلاحية اللقاحات، ومدى مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية العالمية، لتأكيد أمانه وفعاليته، مؤكدا أن مصر تواكب التطور العالمي للوقاية من فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية المضادة للفيروس.

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