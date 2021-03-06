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جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم السبت

السبت 06/مارس/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يتصدر نادي إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 59 نقطة، بفارق ست نقاط عن ميلان صاحب الـ53 نقطة.
ويتواجد تاني يوفنتوس في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 49 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلانتا صاحب المركز الرابع.
وجاء جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالتالي:
1 – إنتر ميلان – 59 نقطة.
2 – ميلان – 53 نقطة.
3 – يوفنتوس – 49 نقطة.
4 – أتالانتا – 49 نقطة.
5 – روما – 47 نقطة.
6 – نابولي – 44 نقطة.
7 – لاتسيو – 43 نقطة.
8 – هيلاس فيرونا – 38 نقطة.
9 – ساسولو – 36 نقطة.
10 – سامبدوريا – 31 نقطة.
11 – أودينيزي – 29 نقطة.
12 – بولونيا – 28 نقطة.
13 – جنوى – 27 نقطة.
14 – فيورنتينا – 25 نقطة.
15 – سبيزيا – 25 نقطة.
16 – بينفينتو – 25 نقطة.
17 – كالياري – 21 نقطة.
18 – تورينو – 20 نقطة.
19 – بارما – 15 نقطة.
20 – كروتوني –12 نقطة.

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