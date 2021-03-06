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3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

السبت 06/مارس/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تسعى الدولة المصرية، لإنتاج 3 أمصال مضادة لفيروس كورونا في آن واحد، عقب نجاح التجارب السريرية المقررة إجراؤها الفترة المقبلة.

ويرصد "الفجر"، تفاصيل إنتاج الأمصال المصرية المضادة لفيروس كورونا المستجد.

تكليف الرئيس بإنتاج اللقاح
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على إنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، في أبريل الماضي أي بعد 4 أسابيع من ظهور حالات في مصر، حيث أكد ثقته الكبيرة في العلماء المصريين وفي الإمكانيات والقدرات الخاصة بهم، حسب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

التجارب السريرية
وأعطت التجارب التي أجريت على الحيوانات نتائج مبشرة حتى الآن، من حيث المأمونية والفاعلية، ويتبقى فقط تحقيق نفس النتائج على الإنسان، سواء على عشرات المواطنين أو المئات منهم أو الآلاف.

وبعد نشر نتيجة الأبحاث في دورية "فاكسين" العلمية المعترف بها عالميا، أعلن وزير التعليم العالي "سنبدأ في تجهيز العينات، حتى يتم البدء في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، والتي تجرى على عشرات ومئات من المتطوعين، خلال أسابيع، ثم البدء في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازى، وتشمل إجراء تجارب على آلاف الأشخاص من المتطوعين، والتجارب الأولى نأمل أن يتم تجربتها على 300 شخصا وفقا لمخطط التجارب".

انتظار موافقة هيئة الدواء
وينتظر موافقة هيئة الدواء المصرية على إنتاج الجرعات الأولى والبدء في التجارب السريرية، بعد تقديم ملف كامل يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة باللقاح والتجارب التي تم إجراؤها.

إنتاج اللقاحات
أكد وزير التعليم العالي، "نعمل على إنتاج 3 أمصال مصرية في آن واحد"، متابعًا؛ "إذا تمكنا من إجراء التجارب الأولى والثانية والثالثة خلال الأشهر الـ6 القادمة، يمكننا بعد ذلك تصنيع كميات كبيرة من اللقاح".

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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