وزير الثقافة و محافظ بورسعيد يشهدان "جنة هنا " ببورسعيد







شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مساء أمس الجمعة ٥ مارس الجاري عرض " جنة هنا " من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح ، و ذلك بحضور الدكتور هشام عزمي رئيس المجلس الأعلى للثقافة ، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية ، الدكتورة سعاد شوقي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد ، و عدد من قيادات الوزارة ، و القيادات الشعبية و التنفيذية بالمحافظة ، وسط حضور جماهيري كبير .





و قد أشادت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم بالعرض ، حيث شهدته للمرة الثانية ، و وجهت التحية لفريق العمل بالكامل ، لما أوجدوه من حالة فنية رائعة على خشبة المسرح، و لما يناقشه العرض من قضايا تمس المرأة المصرية .



جدير بالذكر أن عرض " جنة هنا " قدم ٤ ليالي عرض بمحافظة كفر الشيخ، و يستمر في تقديم لياليه بمحافظة بورسعيد حتى الإثنين المقبل ٨ مارس على مسرح محافظة بورسعيد حيث يقدم في تمام السابعة مساء بالمجان ، و من المقرر عرضه ابتداء من ٩ مارس الجاري بمحافظة البحيرة بقصر ثقافة دمنهور ، و ذلك ضمن خطة مشروع المواجهة و التجوال برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، و التي وضعها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ، و تنظمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان محمد الشرقاوي ، تهدف الخطة الى تجوال ٩ عروض مسرحية من إنتاج البيت الفني للمسرح ب ١٤ محافظة حتى شهر يونيو لعام ٢٠٢١



عرض "جنة هنا " من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير محمد دياب ، أشعار مسعود شومان، موسيقى و ألحان أحمد الناصر ، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور و أزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي و إخراج محمد صابر.