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الليلة.. نجوم مسلسل الدايرة في ضيافة عمرو الليثي بـ"واحد من الناس" علي شاشة الحياة

السبت 06/مارس/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم السبت واحتفالية بأسرة مسلسل الدايرة ، و يحل النجم احمد صلاح حسنى ، والفنانة إيناس كامل ،والفنان إسلام جمال ضيوفًا على الاعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة

ويتحدث نجوم وأبطال العمل عن كواليس وأسرار تذاع لأول مرة عن المسلسل ونجاحه عبر شاشة قناة الحياة ، وكواليس إذاعة المسلسل قبل شهر رمضان ، على الرغم من تحديات " كورونا". 

ويكشف أحمد صلاح حسني عن شخصية الطبيب النفسي التي يقدمها بأحداث المسلسل، وهل ذهب إلى طبيب نفسي بالفعل حتى يتعرف على أبعاد الشخصية ، وتعاونه للمرة الثانية مع المؤلف محمد عبد المعطي والمخرج أحمد سمير فرج ، وكواليس اعتزاله مبكرا كرة القدم علي الرغم من موهبته ولعبه كرة القدم بالنادي الأهلي، وخوضه تجربة التلحين لكبار المطربين ومنهم عمرو دياب وحماقي وشيرين وغيرهم. 

كما يكشف ولأول مرة عن أسرته ومشاركته خلال رمضان المقبل بمسلسل بمسلسل كوفيد 25 مع الفنان يوسف الشريف. 

كما تتحدث ايناس كامل عن بدايتها كمذيعة ثم خوضها تجربة التمثيل ومشاركتها خلال رمضان المقبل بمسلسل بمسلسل كوفيد 25 مع الفنان يوسف الشريف ، ويتحدث اسلام جمال عن نجاح مسلسل الدايرة وكواليس مشاركته وايضا نجاحه في دور سليم بمسلسل جمال الحريم ومشاركته في مارثون دراما رمضان من خلال الجزء الثاني من مسلسل الاختيار ،

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم السبت علي شاشة الحياة

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