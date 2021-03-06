غياب رانيا يوسف في دعوى سب نزار الفارس وبدء الجلسة أمام قاضي التحضير









بدأ منذ قليل قاضي التحضير بالمحكمة الاقتصادية، ثاني جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس، وذلك في الدعوى التي أقامها الأخير ضدها، وطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، عما أصابه من أضرار.





وشهدت الجلسة غياب الفنانة رانيا يوسف وحضر عنها المحامي الخاص بها وثبت حضوره بمحضر الجلسة.





ونظرت المحكمة أولى جلسات القضية، الشهر الماضي، وقررت التأجيل لجلسة اليوم السبت، لحضور المُدعى عليها «رانيا يوسف» بشخصها، ومواجهتها بالفيديوهات المقدمة من «الفارس».





وقال الإعلامي العراقي في دعواه، إنه هنأ الفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه «مع الفارس» وما تلاه من انتقادات واتهامات، إلا أنه فؤجى بأنها تتهمة تارة بالتحرش بها، وتارة أخرى تصفه أنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

وأضافت الدعوى أن الفارس تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لكون وصف «متحرش» على أي شخص يعد قذفا ويعاقب عليه قانونا، وهو ما أصابة بأضرار مادية وأدبية جسيمة، لا سيما أن الذي وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار في الهشيم.