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تزامنًا مع زيارة السيسي.. كيف دعمت مصر شقيقتها السودان خلال جائحة كورونا؟

السبت 06/مارس/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للخرطوم، لبحث الملفات المشتركة والعلاقات الثنائية بين البلدين، أعيد للأذهان، دعم مصر المتواصل لشقيقتها السودان خلال جائحة كورونا.

ويرصد "الفجر"، دعم مصر المتواصل لشقيقتها السودان خلال جائحة كورونا بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

زيارة السيسي للسودان
يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخرطوم، اليوم السبت، لبحث عدد من الملفات المشتركة التي يتوقع أن يكون أبرزها سد النهضة الإثيوبي.

استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الرئيس السيسي، لدى وصوله إلى القصر الجمهورى بالعاصمة الخرطوم، وذلك وسط مراسم استقبال رسمية، وتم خلالها عزف النشيد الوطني للبلدين الشقيقين.

مساعدات غذائية
وبالتزامن مع زيارة الرئيس، للسودان، أعيدت للأذهان، مواقف مصر الداعمة لشقيقتها خلال جائحة كورونا، حيث أرسلت في 19 فبراير المنصرم، طائرتين عسكرتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانين.

مساعدات طبية
كما تطرقت سبل الدعم للمساعدات الطبية، حيث أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إرسال شحنة من المساعدات تبلغ 32 طنًا إلى دولة الخرطوم، تضم مستلزمات وقائية وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك لدعم الشعب السوداني الشقيق خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وفي 4 مايو الماضي، أرسلت مصر، 4 طائرات عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية، محاليل وجسدية، أجهزة تعقيم، معدات، لمساعدته في مكافحة كورونا.

وتوجه الرئيس السيسي، صباح اليوم إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية إلى جمهورية السودان.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى السودان الشقيق، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالاضافة الى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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