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بسبب فرح "دينا داش".. عمرو أديب يرقص على الهواء (فيديو)
السبت 06/مارس/2021 - 12:20 م
هدى عبدالرازق
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رقص الإعلامي عمرو أديب، أثناء عرض جزء من حفل زفاف البلوجر دينا داش، الخاص بالاستعراض الذي قدمته العروس برفقة أصدقائها على إحدى أغاني المهرجانات، قائلا: "الناس دي عملت مجهود".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن دينا داش تريند على جوجل، مضيفا: "لو بيعملوا الرقصة دي في فيلم مش هيظبطوها كده"، لافتا إلى أن تفاصيل الفرح "عظيمة.. فرح عشرة على عشرة".
وأضاف، "اهتمام العروسة وأصحابها بتفاصيل الفرح.. يخلي الواحد نفسه تتفتح أنه يتفرج على أفراح"، منوها بأن كل رواد السوشيال ميديا تحدثوا عن كل تفاصيل الفرح عدا ملحوظة واحدة فقط، وهى أن لا يوجد شخص مرتدي الكمامة، متابعا: "مبروك يا دينا ومبروك يا محمود.. وربنا يعطي الصحة لكل اللي كانوا حاضرين الفرح.
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