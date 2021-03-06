البرلمان العربي: زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق تحمل معاني إنسانية نبيلة

رحب البرلمان العربي بالزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى جمهورية العراق، مشيدًا بدعوة قداسته لتعزيز الاستقرار والسلام في العراق، الذي عانى شعبه الشقيق على مدار السنوات الماضية من ويلات الحروب والأزمات.





وأكد البرلمان العربي، في بيان له، أن رسائل التضامن والمصالحة والمحبة والوحدة الوطنية، وغيرها من المعاني الإنسانية النبيلة التي حملتها هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ترسيخ قيم التعايش المشترك بين جميع الفصائل والطوائف العراقية، فضلًا عن تعزيز الأمن والاستقرار ونبذ العنف في كافة أنحاء العراق، مضيفًا أن هذه الزيارة الاستثنائية في أهميتها وتوقيتها تمثل تجسيدًا حقيقيًا لوثيقة "الأخوة الإنسانية"، التي تم توقيعها بين فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في عام 2019.



