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موعد مباراة تشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 06/مارس/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق تشيلسي لمواجهة نظيره إيفرتون يوم الإثنين المقبل ٨ مارس ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستلعب مباراة فريق تشيلسي ضد نظيره إيفرتون يوم الإثنين المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج.


وستذاع مباراة فريق تشيلسي ضد إيفرتون يوم الإثنين المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD".


ويتواجد فريق تشيلسي في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٤٧ نقطة بينما يتواجد فريق إيفرتون في المركز الخامس برصيد ٤٦ نقطة.

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