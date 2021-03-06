تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم السبت ٦ مارس.









وتلعب اليوم مباراة وحيد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز بين فريق أسوان ونظيره بيراميدز في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.









ويحتل فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٣٠ نقطة.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:





1- الزمالك 30 نقطة.

2- الأهلي 24 نقطة.

3- مصر للمقاصة 23 نقطة.

4- إنبي 23 نقطة

5-المصري 22 نقطة.

6 - بيراميدز 22 نقطة.

7- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

8- الجونة 20 نقطة.

9- الاتحاد السكندري 21 نقطة.

10-سموحة 19 نقطة.

11- غزل المحلة 18 نقطة.

12- أسوان 17 نقطة.

13- المقاولون العرب 15 نقطة.

14- البنك الأهلي 14 نقاط.

15- طلائع الجيش 13نقطة.

16-الإسماعيلي 10 نقاط

17-الإنتاج الحربي 10 نقاط.

18- وادي دجلة 9 نقاط.